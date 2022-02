Chi lo sente, deve grattarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo sente, deve grattarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRURITO

Significato/Curiosità : Chi lo sente, deve grattarsi

Sindrome di Tourette la maggior parte dei pazienti sperimenta la necessità di starnutire o grattarsi. Gli individui descrivono il tic come un accumulo di tensione, pressione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con sente; deve; grattarsi; Un app che consente affollate riunioni a distanza; Si sente a casa sia a Testaccio che alla Garbatella; Consente di calcolare la data della Pasqua; Era usata, in Spagna, per eseguire sente nze capitali; deve far uso d insulina; Ciascuno deve fare i propri; Sport in cui si deve ... sopravvivere; Sala che deve avere una buona acustica; Fa venire voglia di grattarsi ; Porta a grattarsi ; Cerca nelle Definizioni