Un cavallo con il manto nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cavallo con il manto nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORELLO

Mantello (cavallo) Il mantello (o manto) è il complesso dei peli che rivestono il corpo del cavallo, proteggendolo dagli agenti atmosferici. Il suo colore e disegno è l'elemento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con cavallo; manto; nero; cavallo Vapore; Un grande paesaggista inglese a cavallo fra 700 e 800; cavallo di piccola taglia; Lo emette il cavallo ; Un manto equino; manto sacerdotale; Caratterizzate da un verde manto al suolo; Come il manto della zebra o della tigre; Il cetaceo bianco e nero ; Genero sa offerta; Poco genero so; È nero per metà; Cerca nelle Definizioni