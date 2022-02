Cataste per i roghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cataste per i roghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PIRE

Significato/Curiosità : Cataste per i roghi

Medico ad Auschwitz (sezione I roghi umani) deportati in eccedenza venivano inviati alle "fosse crematorie", chiamate i "roghi umani". I prigionieri venivano spinti nella casa a gruppi di trecento o quattrocento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con cataste; roghi; Cumuli, cataste ; Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche; Le vende il droghi ere; Il droghi ere farmacista d un tempo; roghi arden­ti; Cerca nelle Definizioni