Capitale dell antico Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capitale dell antico Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEBE

Significato/Curiosità : Capitale dell antico Egitto

antico Egitto Con antico Egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume Nilo, dal delta nel Mar Mediterraneo a nord fino alle cateratte a sud, presso l'attuale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con capitale; dell; antico; egitto; Lo Stato africano con capitale Kampala; La Repubblica... con capitale Bangui; Fu capitale dell Uganda; Berlino ne ha preso il posto come capitale ; Iniziali dell a Aniston; Altro nome dell o scirocco; Un isola dell e Volcano; Completavano il trucco dell e dame del Settecento; antico strumento musicale a corde pizzicate; Tragico transatlantico ; L antico bolognese; Un antico rito in cui ci si abbandona all ebbrezza; Una delle piaghe d egitto ; In Libano e in egitto ; La croce dell antico egitto simbolo della vita; Il profeta delle Lamentazioni, esiliato in egitto ; Cerca nelle Definizioni