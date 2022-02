La calma quando non c è neanche un filo di vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La calma quando non c è neanche un filo di vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTA

Significato/Curiosità : La calma quando non c e neanche un filo di vento

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Il bel tacer non fu mai scritto) negativa. calma e gesso Si dice quando si esorta alla calma e a non agire troppo in fretta. Deriva dal linguaggio dei giocatori di biliardo, che prima di effettuare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

