L aureola sulla testa dei Santi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aureola sulla testa dei Santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NIMBO

Significato/Curiosità : L aureola sulla testa dei Santi

aureola la testa, in bilico sulla nuca. Nell'iconografia cristiana l'uso dell'aureola è regolato da norme non scritte, ma ben precise: la comune aureola di forma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

