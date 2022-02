È attaccata all Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È attaccata all Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosità : e attaccata all Europa

Europa (astronomia) l'asteroide, vedi 52 Europa. Europa è il quarto satellite naturale del pianeta Giove per dimensioni e il sesto dell'intero sistema solare. È stato scoperto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con attaccata; europa; Resta attaccata al blocco delle ricevute; attaccata al dovere; E' attaccata al morso; Sferza di cuoio attaccata alla sella; La più vasta isola d europa ; Un sistema montuoso dell europa centrale; Scorre tra europa e Asia; Il più grande porto dell europa ; Cerca nelle Definizioni