Arrotondare uno spigolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arrotondare uno spigolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMUSSARE

Significato/Curiosità : Arrotondare uno spigolo

Dado (gioco) sarebbe normalmente probabile. Questi includono aggiungere dei pesi, Arrotondare bordi lasciandone altri acuti o rendere alcune facce lievemente non allineate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

