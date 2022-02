Un aereo russo a reazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aereo russo a reazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MIG

Significato/Curiosità : Un aereo russo a reazione

Tupolev Tu-334, aereo da trasporto civile a corto/medio raggio a reazione russo Tupolev Tu-414, aereo da trasporto civile a corto/medio raggio a reazione russo Tupolev ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con aereo; russo; reazione; Li consegna chi viaggia in aereo ; Orienta il pilota aereo ; È rigida nell aereo ; aereo da trasporto merci; Il presidente russo ; __ Gorkij, scrittore russo ; Un grande romanziere russo ; Nikolaj Nikolaevic, chimico russo Nobel nel 1956; Gli si deve la creazione del giardino all inglese; Processo di creazione di nuove parole; La rubano i bulli a ricreazione ; reazione di un organismo a certe sostanze;