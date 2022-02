Accompagnava la giovane affinché non fosse mai sola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accompagnava la giovane affinché non fosse mai sola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHAPERON

Significato/Curiosità : Accompagnava la giovane affinche non fosse mai sola

Altre definizioni con accompagnava; giovane; affinché; fosse; sola; Nell'antica Grecia accompagnava le sue narrazioni suonando una cetra; Un giovane fusto in vivaio; Un giovane cetaceo; La babysitter meno giovane ; giovane tto che segue la sposa; Leggere a voce alta affinché un altro scriva; Spiegato affinché qualcuno impari; Le fosse con la pituitaria; Se fosse più grosso, sto canto sacro finirebbe in tavola; Almeno fosse ; Le aperture nelle due fosse nasali; Appartarsi, isola rsi; La più vasta isola d Europa; Un isola delle Volcano; L isola in cui Penelope attese il ritorno di Ulisse; Cerca nelle Definizioni