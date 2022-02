Vendite all incanto con il banditore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vendite all incanto con il banditore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTE

Significato/Curiosità : Vendite all incanto con il banditore

Asta (compravendita) (reindirizzamento da incanto (finanza)) luogo del pubblico incanto e come segno della pubblica autorità. È proprio attraverso le aste che gli antichi Romani ripartivano il tesoro conquistato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

