Terminano dove sono cominciati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terminano dove sono cominciati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GIRI

Significato/Curiosità : Terminano dove sono cominciati

668 a.C. romani) è un anno del VII secolo a.C. Grecia: Terminano le guerre di Sparta contro la Messenia, cominciate nel 735 a.C. . La Messenia viene sottomessa a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con terminano; dove; sono; cominciati; Così terminano le prove; Quelle italiane terminano sempre a settembre; Determinano i caratteri ereditari nella cellula; I Campi parigini che terminano all'Etoile; Il punto dove si uniscono due fiumi; Il verbo... dove roso per chi riceve; Un missile che non si sa da dove arriva; La zona dello stadio dove si scalda il calciatore; Liberarsi dal disono re; sono simili ai finocchi; sono pari in causa; Quelle d orecchi sono benevoli rimproveri; Cerca nelle Definizioni