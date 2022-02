Suddividono i vari compartimenti della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suddividono i vari compartimenti della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PARATIE

Significato/Curiosità : Suddividono i vari compartimenti della nave

Naufragio della Costa Concordia situazione, sostenendo che i compartimenti allagati fossero due, e che in tali condizioni permaneva la galleggiabilità della nave. Alle 22:20 circa è stato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

