Situata al di fuori d una città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Situata al di fuori d una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EXTRAURBANA

Significato/Curiosità : Situata al di fuori d una citta

Roma (reindirizzamento da Città di Roma) famiglie romane, le necropoli, concentrate in particolar modo fuori città, e anche rari esempi di piramidi, come la piramide Cestia. A questi monumenti, in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con situata; fuori; città; Città israeliana situata nei pressi di Tel Aviv; La parte della capitale ungherese situata alla sinistra del Danubio; Città turistica laziale situata nel golfo di Gaeta; situata in basso; Il fuori strada per antonomasia; Lasciare che l ira venga fuori ; fuori a Wimbledon; Lo è uno... fuori mano; città tedesca che ricorda una Repubblica; Un comodo servizio per ciclisti di città ; Grande città del Canada posta sul lago Ontario; La città natale di Milziade;