Rende accessibili a un vasto pubblico nozioni complesse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende accessibili a un vasto pubblico nozioni complesse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : DIVULGATORE

Significato/Curiosità : Rende accessibili a un vasto pubblico nozioni complesse

Globalizzazione invece, va inquadrato anche nel contesto delle complesse interazioni su scala mondiale che, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, in questi ambiti hanno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

