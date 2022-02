Oscillare... come una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscillare... come una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROLLARE

Significato/Curiosità : Oscillare... come una nave

Muxía sulla Pedra de Abalar ("la pietra oscillante") che i pellegrini fanno oscillare in cerca del suo punto di equilibrio. Il 25 dicembre del 2013 il santuario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con oscillare; come; nave; Fa oscillare ... i tifosi; oscillare leggermente; oscillare leggermenteTremolare; oscillare tra due posizioni; come la pala dell elica in movimento; Un flm come Quo vadis e Via col vento; Crudele come un tiranno; Berlino ne ha preso il posto come capitale; Una nave per il trasporto di gas combustibile; Una nave ... per condannati; Parte anteriore della nave ; Il creatore del signor Bonave ntura; Cerca nelle Definizioni