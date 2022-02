Ornato con sottili intarsi arabescati d oro e d argento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ornato con sottili intarsi arabescati d oro e d argento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : DAMASCHINATI

Il Tornato re regista; Nel sacco dello scornato ; Stordito, frastornato ; Attuale, aggiornato ; I sottili condotti che possono ostruirsi negli iniettori; Scavano sottili gallerie; sottili fettuccine; Scorre in sottili solchi; intarsi o variopinto; Roccia silicea usata per intarsi in architettura; intarsi ato è più prezioso; Rebus a intarsi o 44133 4644 Settimana Enigmistica; È più scuro dell argento ; Il simbolo dell argento ; Quelli d argento sono un premio cinematografico; Relativo all astro d argento ;