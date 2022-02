Un movimento... per nulla gradito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un movimento... per nulla gradito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELLURICO

Significato/Curiosità : Un movimento... per nulla gradito

Seconda guerra mondiale favorirono la nascita di un vasto movimento resistenziale. La Francia Libera di De Gaulle tentò di assumere la guida del movimento partigiano tramite l'organizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con movimento; nulla; gradito; Come la pala dell elica in movimento ; movimento politico francese degli Anni 50; Il movimento che aiuta chi ci sente poco a capire; La lascia il bastimento in movimento ; Per nulla discontinui; È proprio un buono a nulla ; Per nulla somiglianti; Che non serve a nulla ; Il mancino è sgradito ; gradito al turista; gradito come un dono; Un gradito momento di riposo;