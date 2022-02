Località del Bolognese sulla destra del Santerno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località del Bolognese sulla destra del Santerno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IMOLA

Significato/Curiosità : Localita del Bolognese sulla destra del Santerno

Reno (Italia) (categoria Fiumi tributari del mare Adriatico) Il Reno (AFI: /'r?no/; Raggn o Ränn in dialetto Bolognese, Rhenus in latino e Rén in dialetto Bolognese settentrionale) è il più lungo fiume dell'Emilia-Romagna ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

