Un individuo da evitare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un individuo da evitare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIPACCIO

Significato/Curiosità : Un individuo da evitare

Fobia (categoria P486 letta da Wikidata) desiderio di evitare l'oggetto o il luogo che incute timore; il fobico tende a fuggire da quelle rappresentazioni che creano in lui un senso di angoscia; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con individuo; evitare; Detto di individuo importuno e molesto; L individuo come soggetto in grado di utilizzare razionalmente il denaro; Dà un idea dell individuo ; Grosso individuo ; Processo di addormentamento per evitare dolore; Serve tenerla corretta per evitare mal di schiena; Che tende ad evitare un danno; evitare di nutrirsi; Cerca nelle Definizioni