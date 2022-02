Incendio spontaneo per eccesso di calore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incendio spontaneo per eccesso di calore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : AUTOCOMBUSTIONE

Significato/Curiosità : Incendio spontaneo per eccesso di calore

Combustione (reindirizzamento da Ciclo di combustione) l'ossidazione di un combustibile da parte di un comburente (che in genere è rappresentato dall'ossigeno presente nell'aria), con sviluppo di calore e radiazioni

Altre definizioni con incendio; spontaneo; eccesso; calore; Materiale che era impiegato per tute antincendio ; incendio , falò; incendio in centro; Principio d incendio ; Si dice di uno stile letterario fresco e spontaneo ; Atipico, non spontaneo ; spontaneo rifiuto; E' un gesto spontaneo ma non è l'elemosina del generoso; eccesso con un prefisso; Inumani all eccesso ; Alimenti in eccesso che restano dopo un pasto; Scrupoloso all eccesso ; Resistente al calore ; Leggero calore associato al comfort; Allargati dal calore ; Emana calore ; Cerca nelle Definizioni