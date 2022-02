Diffuso, messo in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffuso, messo in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CIRCOLATO

Significato/Curiosità : Diffuso, messo in giro

Fausto Coppi (categoria Vincitori del giro d'Italia) competizioni nello stesso anno. Fra i successi nelle gare in linea vanno ricordate le cinque affermazioni al giro di Lombardia (1946, 1947, 1948, 1949 e 1954), record ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con diffuso; messo; giro; Un poco diffuso nome d uomo; Asino selvatico diffuso in Asia meridionale; Pianta che ricorda un diffuso miele; Il più diffuso sistema di misurazione; Rammaricato per il male che ha commesso ; La controparte del commesso ; Edotto, messo al corrente; messo a sinistra; Frazione... di frazione del giro d Italia; Un veicolo nel giro del mondo in ottanta giorni; Iniziali dell attore giro ne; Si corre dopo il giro d Italia; Cerca nelle Definizioni