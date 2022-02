Difficoltà respiratoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficoltà respiratoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosità : Difficolta respiratoria

Polmonite (sezione Insufficienza respiratoria) difficoltà respiratorie associata a una frequenza respiratoria rapida o a una diminuzione del livello di coscienza (una rapida frequenza respiratoria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

