Cosi è definito un atto che tende a destabilizzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è definito un atto che tende a destabilizzare.



Soluzione 8 lettere : EVERSIVO

Significato/Curiosità : Cosi e definito un atto che tende a destabilizzare

Terrorismo (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

