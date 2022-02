Il computer portatile sul cui schermo è possibile scrivere con una penna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il computer portatile sul cui schermo è possibile scrivere con una penna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TABLETPC

Significato/Curiosità : Il computer portatile sul cui schermo e possibile scrivere con una penna

computer portatile Il computer portatile (ellissi molto utilizzata: «portatile»), noto anche con i nomi inglesi di laptop o notebook, è un tipo di personal computer pensato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

