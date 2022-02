Un comodo servizio per ciclisti di città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un comodo servizio per ciclisti di città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BIKE SHARING

Significato/Curiosità : Un comodo servizio per ciclisti di citta

Mobilità ciclabile (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) bicicletta nelle città europee ha portato a un ulteriore sviluppo: la condivisione di spazi urbani sempre più vasti da parte di pedoni, ciclisti e mezzi motorizzati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

