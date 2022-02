Che è stata in precedenza di proprietà di qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che è stata in precedenza di proprietà di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : APPARTENUTA

Significato/Curiosità : Che e stata in precedenza di proprieta di qualcuno

