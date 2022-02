Che sono prive di vivacità, assolutamente sottotono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che sono prive di vivacità, assolutamente sottotono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPENTE

Significato/Curiosità : Che sono prive di vivacita, assolutamente sottotono

Scudetto delle pistole (sezione La sparatoria di Torino) conclusione della finale di Lega Nord. La partita di ritorno a Roma fu vinta sempre dai bolognesi per 2-0, nonostante una prestazione sottotono; la stampa capitolina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

