Fu capitale dell Uganda - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ENTEBBE

Significato/Curiosità : Fu capitale dell Uganda

Uganda principale, vedi 1279 Uganda. Coordinate: 1°16'48?N 32°23'24?E? / ?1.28°N 32.39°E1.28; 32.39 L'Uganda, ufficialmente Repubblica dell'Uganda, è uno Stato dell'Africa ...

Altre definizioni con capitale; dell; uganda; Berlino ne ha preso il posto come capitale ; La capitale del Massachusetts; Una pena capitale ; La capitale iraniana; Come la pala dell elica in movimento; La prateria dei leoni e dell e iene; Punto dell a traiettoria di un corpo celeste in cui questo è più vicino al Sole; Dio dell a mitologia nordica; Il Dada che fu dittatore dell'uganda ; Gli altissimi... africani dell' uganda ; Dada in uganda ; La capitale dell'uganda ; Cerca nelle Definizioni