Un campo per gare ippiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un campo per gare ippiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TROTTER

Significato/Curiosità : Un campo per gare ippiche

Agone (antica Grecia) (sezione Agoni ginnici, ippici e musicali) ippici sono le corse per puledri o le corse per cavalli adulti, le corse con la biga, la quadriga o il carro da mule, e gare ippiche combinate a gare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 febbraio 2022

Altre definizioni con campo; gare; ippiche; Sorvegliare da vicino un avversario sul campo di calcio; Era un campo per prigionieri tedesco; Non entrano mai in campo ; Scendono su un campo ; Ripiegare all estremità; La presa per collegare periferiche a un computer; L apparecchiatura per pagare con il Bancomat; Lo fa chi non si fa pagare ; Un locale da scommesse ippiche ; Ostacoli in alcune gare ippiche ; Campo per gare ippiche ; Dure accuse, filippiche ; Cerca nelle Definizioni