Le piante acquatiche che sopravvivono nelle condizioni più difficili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piante acquatiche che sopravvivono nelle condizioni più difficili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ALGHE AZZURRE

Significato/Curiosità : Le piante acquatiche che sopravvivono nelle condizioni piu difficili

