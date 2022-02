Create in un solo esemplare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Create in un solo esemplare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNICHE

Significato/Curiosità : Create in un solo esemplare

Panthera leo leo (categoria Specie animali in pericolo di estinzione) Nordafrica ed attualmente estinta in natura. L'ultimo esemplare selvatico, di cui si abbia notizia, fu abbattuto nel 1942 in Marocco, presso il passo montano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 febbraio 2022

Altre definizioni con create; solo; esemplare; create dalla mente; create ; Prodotte, procreate ; Il solo del film Guerre stellari; Vi appare un solo attore; Si può riempire solo la propria; Un controllo fatto solo perché lo si deve fare; Un esemplare fuoriclasse; esemplare di mucca di un anno circa; Qualità esemplare ; esemplare , modello; Cerca nelle Definizioni