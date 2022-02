I conflitti per il controllo del santuario d Apollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I conflitti per il controllo del santuario d Apollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GUERRE SACRE

Significato/Curiosità : I conflitti per il controllo del santuario d Apollo

Guerre sacre una serie di conflitti relativi al controllo del santuario di Delfi. Nella Grecia antica vi furono quattro guerre sacre tra il VI ed il IV secolo a.C ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 febbraio 2022

