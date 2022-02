La definizione e la soluzione di: Una catena che distribuisce cibi nostrani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EATALY

Significato/Curiosità : Una catena che distribuisce cibi nostrani

Altre definizioni con catena; distribuisce; cibi; nostrani; La catena montuosa tra la Francia e la Spagna; catena franco-spagnola; Fondò una famosa catena di grandi alberghi; Pende dalla catena della gru; Lo è l ente che distribuisce ; distribuisce le serie TV Narcos e Vikings; distribuisce contanti per la via; Chi distribuisce le carte nel gioco; La lista dei cibi ; Accompagnano molti cibi ; Fierissimi, irriducibi li; Le erbe per i cibi ; Negozi che distribuiscono cibi nostrani ; Una catena di distribuzione di cibi nostrani ; Catena di distribuzione di cibi nostrani ; Cerca nelle Definizioni