La definizione e la soluzione di: Il regista polacco della trilogia Tre colori: Film blu, Film bianco, Film rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : KIESLOWSKI

Significato/Curiosità : Il regista polacco della trilogia Tre colori: Film blu, Film bianco, Film rosso

Tre colori - Film blu Tre colori - Film blu (Trois couleurs : Bleu) è un Film del 1993 diretto da Krzysztof Kieslowski; il primo della trilogia che il regista polacco ha dedicato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

