La definizione e la soluzione di: Gli Inglesi lo usano per corrente principale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MAINSTREAM

Significato/Curiosità : Gli Inglesi lo usano per corrente principale

Lingua inglese che lo hanno appreso a scuola (English as a foreign language, EFL), in Paesi dove questa lingua non è in uso. Il numero di coloro che usano l'inglese come ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

Altre definizioni con inglesi; usano; corrente; principale; L ascensore degli inglesi ; La bugia degli inglesi ; Una torta degli inglesi ; I Protestanti inglesi di Westminster; Funghi che causano la fermentazione; Si usano impugnandole; Scorre nel Siracusano ; I lavori autostradali causano quello del traffico; Chi è al corrente ... sa quello che ci bolle dentro; Edotto, messo al corrente ; Aderiscono a una corrente ; È concorrente di Vodafone; Il principale porto tedesco; Il principale immissario del Nilo Bianco; La principale città della Slesia; È il principale porto dell Iraq; Cerca nelle Definizioni