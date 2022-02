La definizione e la soluzione di: Il centro di Siracusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AC

Significato/Curiosità : Il centro di Siracusa

Isola di Ortigia Ortygia, ??t???a in greco antico) è il toponimo dell'isola che costituisce la parte più antica della città di Siracusa. Il suo nome deriverebbe dal greco antico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

Altre definizioni con centro; siracusa; Mutano cero in centro ; Sorge nel pieno centro di Milano; Il centro della Russia; Un centro del Trentino in Val di Fassa; Scorre nel siracusa no; L isola su cui sorge siracusa ; Bella località nei pressi di siracusa ; Fu tiranno di siracusa ; Cerca nelle Definizioni