La definizione e la soluzione di: Quelli d olivo vengono benedetti la Domenica delle Palme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RAMOSCELLI

Significato/Curiosità : Quelli d olivo vengono benedetti la Domenica delle Palme

Domenica delle Palme Nel cristianesimo, la Domenica delle Palme è la Domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale Ingresso a Gerusalemme di Gesù ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con quelli; olivo; vengono; benedetti; domenica; delle; palme; Tra quelli immobili ci sono gli immobili; quelli atmosferici... non tutelano l ordine; Sono famosi quelli di san Francesco; quelli del bagno comprendono il lavandino; Così sono detti i boccioli dell'olivo ; Una varietà di olivo con frutti molto grandi; .La colomba lo portò d'olivo ; Quelli delle zone cinesi vengono chiamati tifoni; Persone alle quali vengono attribuite mansioni particolari; Alcuni vengono premiati con gli Oscar; vengono ... sparati; Lo è anche un benedetti no; Il superiore dei benedetti ni; Il movimento con benedetti ni e Francescani; Fa parte dell'ordine delle benedetti ne; La domenica non vanno in autostrada; La conduttrice della trasmissione domenica in; Il Fabio che canta domenica bestiale; È della domenica in un film con Rocco Papaleo; Piante erbacee delle Composite; L inizio delle ... ostilità; Il laboratorio delle pecchie; Le aste delle bandiere; Un frutto delle palme ; Emerson & palme r; Oggi le __, storico programma RAI di Renzo palme r; Un palme to fra le dune; Cerca nelle Definizioni