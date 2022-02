La definizione e la soluzione di: Si può cuocere in cagnone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RISO

Significato/Curiosità : Si puo cuocere in cagnone

Riso in cagnone Il riso in cagnone è un primo piatto tipico del Piemonte e della Lombardia. Come suggerisce il nome, non è un risotto, dato che i chicchi di riso, durante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con cuocere; cagnone; cuocere nell olio; Per cuocere il pane; Girano per cuocere la carne; cuocere in padella a fuoco vivo;