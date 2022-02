La definizione e la soluzione di: La fase in cui si sogna di più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : REM

La fase in cui si sogna di piu

Sogno in grado di ricordare, non avvenuti durante la fase REM, sono a confronto più banali. Un uomo in media sogna complessivamente per sei anni durante la

