La definizione e la soluzione di: Il Conti fra i presentatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARLO

Significato/Curiosità : Il Conti fra i presentatori

Carlo Conti (conduttore televisivo) Carlo Conti (Firenze, 13 marzo 1961) è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano. È stato il direttore artistico e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con conti; presentatori; Ciò che conti ene si distingue... per l età; Per nulla disconti nui; Lo è l alcool che non conti ene tracce di acqua; Un borbottamento conti nuo;