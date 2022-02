La definizione e la soluzione di: Ha uno schermo touch screen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TABLET

Significato/Curiosità : Ha uno schermo touch screen

touch screen Il touch screen o touchscreen è un particolare dispositivo elettronico, frutto dell'unione di uno schermo e un digitalizzatore, che permette all'utente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

