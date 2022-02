La definizione e la soluzione di: Si stringe all amico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MANO

Significato/Curiosità : Si stringe all amico

Free Willy - Un amico da salvare che neppure la sua addestratrice Rae era riuscita ad insegnarle. Jesse stringe inoltre amicizia con Randolph, il guardiano del parco, ed inizia a fidarsi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con stringe; amico; Costringe a rifare i calcoli; Si stringe intorno alla vita; Si stringe con il cordiglio; stringe alla vita; Piccolo amico a quattro zampe; È balsamico quello di Modena; amico di Eurialo; Lo è ogni amico ; Cerca nelle Definizioni