La definizione e la soluzione di: Sono scritte in versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ODI

Significato/Curiosità : Sono scritte in versi

Poema epico èpos, che significa "parola", e in senso più ampio "racconto", "narrazione") è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; scritte; versi; sono falsi e bugiardi nella Divina Commedia; Possono essere levigati; Ci sono quelle a doppio malto; sono vicine in sequenza; Vocali scritte in alto; Sono scritte in volo; Zone circoscritte ; Vocali scritte in rima; versi dei cervi; Elegge il rettore della universi tà; Le parallele sulle traversi ne; Raggruppamenti di versi ; Cerca nelle Definizioni