La definizione e la soluzione di: Sala che deve avere una buona acustica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUDITORIO

Significato/CuriositĂ : Sala che deve avere una buona acustica

Tempo di riverbero secondo Sabine (categoria acustica) formazione di onde stazionarie. ^ acustica modale (PDF), su infocom.uniroma1.it. Università di Roma - Raffaele Parisi - acustica Fisica Onde Musica - Università ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con sala; deve; avere; buona; acustica; Condisce l insala ta; L insala ta quasi bianca; Vi fece sosta Garibaldi prima di sbarcare a Marsala ; Larga sala con le pareti a vetro, tipica delle vecchie ville di lusso; Se si spezza, si deve limarla; Si deve a chi ce lo porta; Si deve mantenere; Un controllo fatto solo perché lo si deve fare; avere fiducia nel domani; avere paura; Ha interpretato Lia in avere vent anni di Fernando Di Leo; Può avere la copertina rigida; Così è il colorito di chi gode buona salute; Raccoglie le regole della buona educazione; L ha buona il sano; Non manca agli uomini di buona volontà ; Misura... acustica ; Unità di misura dell intensità acustica ; Rovina l’acustica d'una sala; Rovina l’acustica ; Cerca nelle Definizioni