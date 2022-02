La definizione e la soluzione di: Sagomato come può esserlo una torre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MERLATO

Significato/Curiosità : Sagomato come puo esserlo una torre

Potabilizzazione dell'acqua rastrelli raschiatori che convogliano il fango nel punto del fondo vasca Sagomato a tramoggia da cui il fango viene estratto mediante pompe. I fanghi estratti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con sagomato; come; esserlo; torre; Chi ne gode i favori è dato come vincitore; Cantanti come José Carreras; come le faccende pressanti; Un capo... come pochi; Può esserlo un giocatore; Può esserlo un circolo; Amano esserlo gli innamorati; Può esserlo un evento; torre ntello; Una torre che si ammira visitando Bologna; Città con la torre Velasca; È famosa la sua torre ; Cerca nelle Definizioni