Soluzione 4 lettere : TINO

Significato/Curiosità : Il recipiente in cui ribolle il mosto

Vino bianco (sezione Il mosto) dovuto a ragioni climatiche e religiose. Il vino bianco è un prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uva a bacca bianca o di uva a bacca

