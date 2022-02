La definizione e la soluzione di: Rammaricato per il male che ha commesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENTITO

Significato/Curiosità : Rammaricato per il male che ha commesso

Papa Benedetto XVI (categoria Nati il 16 aprile) Al Jazeera, ha detto di essere «vivamente Rammaricato per le reazioni», specificando di non condividere il pensiero espresso nel testo citato a Ratisbona ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

