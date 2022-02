La definizione e la soluzione di: Parlano in pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ORATORI

Significato/Curiosità : Parlano in pubblico

Anna Pettinelli In televisione, ha condotto nel biennio 2000-2001 su Telemontecarlo il talk show notturno Sesso, Parlano le donne, caratterizzato dalla presenza in studio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con parlano; pubblico; parlano l amarico; Lo parlano i cittadini meneghini; parlano ... deponendo; parlano una lingua slava; Lo è un lavoro pubblico ; Sono d interesse pubblico ; Fa parte del pubblico ; Relativo ad un ufficio pubblico che si occupa di rifornimenti;