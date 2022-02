La definizione e la soluzione di: Pagamento periodico per estinguere un debito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RATA

Significato/Curiosità : Pagamento periodico per estinguere un debito

Rata significati, vedi Rata (disambigua). La rata è il Pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. La cadenza con cui pagare (mensile, trimestrale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con pagamento; periodico; estinguere; debito; Lo è il pagamento a puntate; Tipo di pagamento facilitato; Un prestito a pagamento ; Porzione di pagamento ; __ Spiegel, diffuso periodico tedesco; Interesse periodico pagato agli obbligazionisti; Un periodico illustrato; periodico a fumetti; Un debito ... rafforzato; Dilazione concessa al debito re; Come un intervento attuato a tempo debito ; Ogni debito re garantisce la propria; Cerca nelle Definizioni